Salve posso parlarle un attimo? | raffica di sms da numeri stranieri dopo l’attacco hacker a Inps Servizi

Milano – Le telefonate e i messaggi dasconosciuti arrivano, con cadenza quasi quotidiana, da Paesi come Nigeria, India, Indonesia, Pakistan e Bangladesh. “un?”, è il primo e standardizzato tentativo di contatto, proveniente dall’altra parte del mondo. Bloccare il numero per evitare truffe e offerte commerciali indesiderate serve a poco, perché i messaggi continuano ad arrivare, in automatico, da nuove utenze. “Vibra il telefono a tutte le ore – spiega una milanese, tra i destinatari delle chiamate –. Siamo stanchi di dover sopportare tutto questo, per uno stipendio di 700 euro al mese”. Una situazione che riguarda dipendenti diSpa, società controllata dall’ente previdenziale che fu creata per assorbire attraverso un maxi-concorso nel 2022 circa tremila persone, un centinaio solo a Milano, in precedenza dipendenti delle società esterne a cui era stato affidato l’appalto per la gestione del contact center.