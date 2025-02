Ilgiorno.it - Salva Milano, il fronte del no si organizza: “Scendete in piazza con noi”. Presidio davanti al Comune

Leggi su Ilgiorno.it

– Ildel no alsi riunirà oggi ina Palazzo Marino, dalle 16.30, per manifestare durante la seduta del Consiglio comunale. Una “chiamata a raccolta delle cittadinanza” promossa dalla rete dei comitati civici e ambientalisti milanesi, che ha già promosso una manifestazionea Palazzo di giustizia in solidarietà ai pm che stanno coordinando le indagini su presunti abusi edilizi legati a progetti di rigenerazione urbana, una raccolta firme e appelli ai parlamentari. “Daremo vita a unesterno – spiega la rete – e seguiremo dentro il Consiglio comunale la prevista discussione di un ordine del giorno che esprime sostegno all’approvazione in Senato del cosiddetto. Vogliamo dire no a questa legge che dà in pastoe tutta l’Italia agli appetiti degli sviluppatori privati”.