Secoloditalia.it - Salis da Fazio, il portavoce di Orban le rovina lo show: «Dovresti stare in cella» (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ilariacolpita e affondata (da un bruciante post social) in diretta tv: “essere qui, non in tv”, lo scrive su X Zoltan Kovacs,del premier ungherese Viktor. A corredo del suo post social un fotomontaggio in cui si vede Ilariaammanettata e in. Una incastica risposta al tweet in cui l’eurodeputata Avs annunciava la sua partecipazione alla trasmissione Che tempo che fa.Ospite di Fabio, su la Nove, Ilariaha tenuto la sua arringa difensiva. “Il problema è che questo processo – ha detto l’ex maestra arrestata in Ungheria e fuori dal carcere grazie alla candidatura e all’elezione all’Europarlamento – in qualche modo per il governo ungherese è un processo politico, nel senso che sebbene il processo in tribunale non si sia ancora concluso, il problema è che io più e più volte sono stata bersaglio di dichiarazioni molto pesanti rilasciate da esponenti del governo, anche dallo stessoquando è venuto in visita qua in Italia, in cui mi descrivono come una delinquente, una terrorista e dicono che merito una pena esemplare”.