Ilfogliettone.it - Sabrina Salerno, la lotta al tumore e la rinascita: “Ho avuto tanta paura, ma non mi sono arresa”

Leggi su Ilfogliettone.it

È una domenica pomeriggio di quelle che scaldano il cuore, quella del 9 febbraio 2025, quando il salotto di “Verissimo” accoglie una delle icone più amate dello spettacolo italiano:. La cantante, showgirl e attrice genovese, classe 1968, si siede di fronte a Silvia Toffanin per un’intervista che, fin dalle prime battute, si rivela intensa, commovente, ma anche intrisa di quella forza che solo chi ha affrontato le tempeste della vita può trasmettere.Il 2024, racconta, non è stato un anno qualunque. È iniziato con un infortunio serio, rimediato durante uno show di danza in Spagna, un incidente che già di per sé avrebbe potuto scoraggiare chiunque. Ma il vero colpo, quello che ti cambia la prospettiva, è arrivato a luglio. Prima di partire per un viaggio negli Stati Uniti,decide di sottoporsi a una mammografia di routine, un gesto semplice, quasi abitudinario, che però si trasforma in un punto di svolta.