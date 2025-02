Ilfattoquotidiano.it - “Sabato sera decedo finalmente, troppi cantanti a Sanremo, sarà lunghissimo, io morirò”: la favolosa ironia di Ornella Vanoni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Hai già visto un po’ iin gara a?“.“No, no, non li ho guardati”.“Ma sai chi c’è?”.“Più o meno”.“Dai, 29non li sai.”.“intanto,, io“.Da un’come quella dinon si sfugge e così, quando ierila cantante ha fatto una battuta sul Festival dia Che Tempo Che Fa, mentre Fazio la ‘pungolava’, in tanti saranno presumibilmente scoppiati a ridere. D’altronde in suo pensiero è quello di tanti, anche se Carlo Conti, sempre ospite da Fazio sul Nove, ha rassicurato gli animi di chi vuole godersi un buon sonno.Fazio ha fatto un rapido calcolo: “29 canzoni, io ho dato 5 minuti e 30 a canzone, per 29 fanno 153 minuti, pubblicità. te ne avranno dati 60 minuti di pubblicità, vogliamo dare mezz’ora a conduttore e co-conduttori? Poi gli stacchetti.