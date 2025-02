Bergamonews.it - Ruba un paio di scarpe da Max Mara e scappa: fermato da un passante

Bergamo. Quando ha visto la commessa di un negozio del centro tentare di rincorrere un uomo che poco prima avevato un costosodi, non ci ha pensato due volte e si è lanciato all’inseguimento. Così un ragazzo africano che domenica 9 febbraio stava passeggiando per via XX Settembre, a Bergamo, è riuscito a bloccare il ladro in attesa dell’arrivo degli agenti della questura.Poco dopo mezzogiorno B.I., tunisino di 22 anni senza fissa dimora, è entrato nel negozio di abbigliamento Max, ha afferrato undidel valore di circa 300 euro ed è uscito correndo. La commessa si è messa a gridare e ha cercato di seguirlo, attirando così l’attenzione dei passanti. Il giovane africano ha capito cosa stava accadendo e si è messo ad inseguire il ladro, riuscendo a bloccarlo poco dopo.