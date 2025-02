Ilnapolista.it - Rrahmani: «Contro l’Udinese è mancata un po’ di concretezza e anche l’ultimo passaggio»

Amirè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pareggio 1-1 di ieri sera: «la Lazio dobbiamo entrare in partita con la testa giusta»Il difensore azzurro ha dichiarato:«Posso dire che èun po’ di. Abbiamo creato poche occasioni e non siamo riusciti a fare gol».Ti senti un leader di questa squadra? «Gioco tutte le partite e mi sento un leader perché sono qui da cinque anni. Abbiamo creato un gruppo che sta lottando e tanti giocatori sono qui da tanto tempo, io sono tra questi e mi sento un leader».C’è voglia di riscatto con la Lazio? «con la Lazio sarà difficile, come. Dobbiamo vincere, cercando di entrare in partita con la testa giusta».Il difensore azzurro: «Siamo tutti dei robot per Conte»A Radio Crc:«Sono un robot per Conte? Penso che lo siamo un po’ tutti noi, perché facciamo cose simili e tutte le settimane prepariamo le partite insieme.