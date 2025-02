Laprimapagina.it - Rottamazione quinquies: si apre un nuovo spiraglio?

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di una nuova finestra per la. A rilanciare il tema è la Lega di Matteo Salvini, ma soprattutto il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che durante il convegno “Novità fiscali 2025” ha dichiarato il suo favore alla misura, pur con la dovuta attenzione ai conti pubblici. Tuttavia, restano da convincere il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e Fratelli d’Italia, che finora si è mostrato cauto.Leoalla nuovaIntervenendo al convegno organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Torino, dall’Agenzia delle Entrate del Piemonte e dall’Unione Industriali di Torino, Leo ha sottolineato l’importanza dellaper i cittadini ancora in debito con il Fisco. Ha poi paragonato l’iniziativa alla riduzione dell’Irpef per il ceto medio, sottolineando come entrambe richiedano una copertura finanziaria adeguata e il via libera della Ragioneria generale dello Stato.