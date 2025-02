Lapresse.it - Rottamazione quinquies, quando arriva e a chi interessa

Lapotrebbere con una formula che prevede il pagamento dei debiti, senza sanzioni e né interessi, in 10 anni, quindi in 120 rate mensili. Chi potrebbe esserto da questa quinta tranche chiesta, in particolare, dalla Lega: la platea potrebbe riguardare tutti coloro che hanno cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di una misura che da un lato il governo vorrebbe attuare ma dall’altro pone qualche freno soprattutto per via delle risorse richieste. Si stima che servirebbero 5,2 miliardi di euro quest’anno.A chi toccaLa nuovacoinvolgerebbe oltre alle cartelle dei debiti accumulati fino al 30 giugno 2022 – che già facevano parte della precedente – anche quelle dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Chi si trova con ulteriori debiti, in quest’arco di tempo, potrebbe quindi mettersi in regola.