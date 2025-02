Lanotiziagiornale.it - Rottamazione quater, nuova possibilità per chi ha saltato una rata

Lanon è ancora chiusa. Si apre unaper chi è decaduto in seguito al mancato pagamento di una. La novità non è ancora stata formalizzata, ma la volontà della maggioranza sembra evidente: un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe permetterebbe di riammettere al beneficio chi non ha pagato una.Un emendamento che arriva negli stessi giorni in cui la Lega ha rilanciato una, su cui starebbe lavorando anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Si punta, come vorrebbe Matteo Salvini, ad aiutare chi non ha potuto pagare per necessità., possibile riapertura per chi non ha pagato unaL’emendamento dei relatori riapre quindi ladi accedere allaper chi non ha pagato unaed è decaduto dal beneficio.