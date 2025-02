Secoloditalia.it - Rottamazione, Leo: “Siamo d’accordo ma occorrono le coperture e poi una sintesi politica”

Leggi su Secoloditalia.it

Nessuna frizione sui temi fiscali dentro la maggioranza: da sempre la riduzione della pressione è uno degli obiettivi del governo. A smentire presunte frenate alla proposta della Lega su una nuovadelle cartelle esattoriali da lanciare nel 2025, ci pensa il viceministro dell’Economia di Fratelli d’Italia, Maurizio Leo. Il punto non è la misura in sé ma leed eventuali correttivi. “Sonosu una nuova”, chiarisce in video-collegamento con il convegno ‘Novità fiscali 2025 organizzato dall’Ordine dei Comercialisti di Torino. “Questa è una misura importante – ha aggiunto Leo – così come quella per ridurre l’Irpef al ceto medio, cioè a quella fascia di contribuenti che hanno un reddito fra i 28 e i 50/60 mila euro e che oggi è penalizzata. Ma sono interventi da fare alla luce delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato”.