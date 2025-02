Quifinanza.it - Rottamazione cartelle quinquies, l’avvertimento di Leo: “Attenzione ai conti pubblici”

In Italia si è aperta una nuova finestra per la? La risposta, per quanto ancora non confermata dai fatti, sembrerebbe essere sì, almeno stando alla spinta della Lega di Matteo Salvini sul tema e alle dichiarazioni rilasciate dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Quest’ultimo, intervenendo al convegno Novità fiscali 2025, ha voluto “sgombrare il campo da ogni equivoco” dichiarandosi “d’accordo su una nuova“, non mancando però di lanciare un doveroso avvertimento sulla tenuta dei. Lo spiraglio sembra dunque aperto, ma resta da convincere il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti e, soprattutto, il partito leader della maggioranza, Fratelli d’Italia, che fin qui ha mostrato una certa cautela sul tema. Leo, tuttavia, è un rappresentante proprio del partito che fa capo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.