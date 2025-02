Laprimapagina.it - Rotatoria: come funziona e come affrontarla correttamente

Leggi su Laprimapagina.it

Nonostante il possesso della patente di guida, ancora oggi molti automobilisti non hanno pienamente acquisito le specifiche regole di circolazione nelle rotatorie stradali. Questa lacuna nella formazione degli utenti della strada si riflette purtroppo in un elevato numero di incidenti che avvengono proprio negli snodi viari a precedenza circolatoria.Le complesse dinamiche di interazione tra i flussi veicolari in ingresso e in uscita dalle rotatorie generano situazioni potenzialmente rischiose, che richiedono adeguata conoscenza delle norme e prudente gestione della manovra di immissione da parte di ciascun conducente.Spesso però l’errata percezione di avere la precedenza porta ad assumere comportamenti scorretti e pericolosi, determinando impatti e scontri i cui esiti sono difficilmente prevedibili.