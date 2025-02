Justcalcio.com - Rosso a Tomori in Empoli-Milan, l’AIA: “Limite del protocollo Var. Cacace era da giallo, corretto non intervenire”|Primapagina

2025-02-10 00:48:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:in: “delVar.era danon intervenire”Primapagina Calciomercato.com Homein: “delVar. Giusto non espellere” Getty Images Federico Albrizio 5 ore fa 11 Ilha vinto ad, ma la partita del Castellani si è presa gli onori della cronaca anche per le tante polemiche che hanno accompagnato la direzione di gara dell’arbitro Pairetto e della coppia al VAR Serra–Chiffi.