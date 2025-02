Uominiedonnenews.it - Rose Villain, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Padre Famosissimo!

Leggi su Uominiedonnenews.it

si sta facendo strana nel mondo della musica, ma forse qualcuno non sa che ilè molto famoso.chi è!: La ribelle della musica italiana tra rock, hip hop e atmosfere cinematograficheUna voce graffiante, uno stile inconfondibile e un’anima divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti:è molto più di una semplice cantautrice. Nata a Milano il 20 luglio 1989 con il nome di Rosa Luini, ha saputo conquistare la scena musicale con il suo mix esplosivo di rock, hip hop e suggestioni noir. Figlia dell’imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, scomparsa nel 2017,ha seguito la propria strada con determinazione, lasciando Milano per Los Angeles appena maggiorenne per inseguire il sogno della musica.Dopo aver affinato il suo talento al Musicians Institute di Hollywood, ha iniziato a esibirsi in una cover band punk chiamata Thes, da cui ha tratto il nome d’arte che oggi la identifica nel panorama musicale.