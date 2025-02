Juventusnews24.com - Ronaldo Al-Nassr, scelta già fatta: è arrivata la decisione sul futuro dell’ex Juve. I dettagli

di RedazionentusNews24Al-: laè quella di rinnovare con il club saudita. Obiettivo Mondiale 2026Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, Cristianorinnoverà il suo contratto con l'Al-per un anno con un'opzione per un'altra stagione. L'attuale accordo è in scadenza a giugno 2025, al termine di questa stagione.L'exproseguirà così la sua avventura in Arabia Saudita, con un obiettivo chiaro e già dichiarato: CR7 vuole esserci ai prossimi Mondiali in programma nel 2026.