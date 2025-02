Lettera43.it - Romania, si è dimesso il presidente Klaus Iohannis

Ildella, ha annunciato le sue dimissioni, un gesto definito dallo stesso come «necessario per tirar fuori lae i suoi cittadini da questa crisi politica inutile e negativa». La notizia, diffusa dai media regionali, arriva dopo settimane di pressioni, culminate nella decisione del Parlamento di avviare la procedura per un referendum popolare finalizzato alla sua sospensione., il cui mandato sarebbe dovuto terminare il 21 dicembre 2024, aveva visto la sua carica prorogata ad interim a causa del caos elettorale scatenato dall’annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali. Tale decisione, presa dalla Corte Costituzionale, era motivata da presunte ingerenze russe che avevano favorito il candidato estremista di destra e filorusso Calin Georgescu.