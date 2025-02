Ilfattoquotidiano.it - Romania, si è dimesso il presidente ad interim Klaus Iohannis: le opposizioni avevano raccolto firme per la sua sospensione

Stretto nella morsa dei partiti anti-establishment in Parlamento e pressato dalle richieste della popolazione, ildellaha deciso di rassegnare le dimissioni con due mesi di anticipo rispetto alle prossime elezioni nel Paese. Il capo dello Stato, esponente del Partito Nazionale Liberale, in Europa col Ppe, viveva ormai accerchiato politicamente dopo la decisione della Corte Costituzionale di convalidare e successivamente, all’improvviso, annullare le ultime elezioni presidenziali con l’accusa di interferenze russe dopo la vittoria, al primo turno, del candidato C?lin Georgescu, considerato vicino a Mosca.L’ormai ex, che stava continuando a ricoprire la carica ad, non è riuscito a resistere nell’incarico nemmeno fino al 4 maggio, quando sono in programma nuove consultazioni.