Romania si dimette il presidente Klaus Iohannis

Ildellaha annunciato le sue dimissioni in concomitanza con l’avvio, da parte del parlamento, della procedura di un referendum popolare per sospenderlo dalla carica. La carica sarà assunta ad interim daldel Senato, Ilie Bolojan. Dopo l’annuncio delle sue dimissioni, sono scoppiati scontri tra i sostenitori di Georgescu e la polizia davanti al palazzo del governo nella capitale Bucarest.Mandato prorogatoIl mandato diera scaduto il 21 dicembre scorso ma era stato prorogato ad interim, fino alla nomina di un suo successore, dopo il caos delle elezioni presidenziali di fine anno, con l’annullamento del primo turno da parte della Corte Costituzionale per ingerenze russe sul voto che aveva visto il successo, a sorpresa, al primo turno del filorusso Calin Georgescu.