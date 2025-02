Tpi.it - Romania: il presidente Klaus Iohannis annuncia le dimissioni per evitare l’impeachment

Ildella, hato le sueperil processo di impeachment avviato dal Parlamento di Bucarest.“Oggi, nel Parlamento rumeno, è stata avviata la procedura di sospensione del. È un passo inutile perché, comunque, tra qualche mese avrei lasciato l’incarico dopo l’elezione del nuovo. Si tratta di un approccio infondato, perché non ho mai, ripeto, mai violato la Costituzione. Ed è una mossa perdente, perché da qui in poi tutti perdono e nessuno vince. Tra pochi giorni il Parlamento rumeno avrebbe votato la mia sospensione e lasarebbe entrata in crisi perché è stato indetto il referendum per destituire il. L’intera iniziativa avrà effetti a livello nazionale e purtroppo anche all’estero”, si legge in un post pubblicato oggi dasui social.