Quotidiano.net - Romania, caos politico: si dimette il presidente Klaus Iohannis. I sovranisti volevano l'impeachment

Bucarest, 10 febbraio 2025 – Con una mossa a sorpresa ildellaha annunciato le dimissioni "per risparmiare ai cittadini una crisi politica". La decisione è arrivata dopo che le opposizioni sovraniste hanno avviato il procedimento per porlo formalmente sotto accusa, dopo mesi didovuto all'annullamento delle elezioni presidenziali dello scorso dicembre. Al primo turno aveva trionfato il candidato sovranista e filo-russo Calin Georgescu, ma la Corte costituzionale aveva poi optato per la cancellazione del ballottaggio dopo la pubblicazione di documenti dell'intelligence che dimostravano una serie di manipolazioni dell'opinione pubblica nelle settimane precedenti il voto.