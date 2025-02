Romaaccerchiano volante | scappa pusher

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.15 Hanno circondato unadella polizia a Roma, nel quartiere Quarticciolo. In almeno dieci persone hanno bloccato laper farre uno spacciatore di droga che era a bordo dell' auto per essere condotto in commissariato. Gli agenti sono stati bloccati e accerchiati dal gruppo che ha così permesso la fuga del.Non è la prima volta che agenti vengano accerchiati durante i controlli antidroga al Quarticciolo.