Romadailynews.it - Roma: si arrampicano su tubi gas e svaligiano appartamento a San Giovanni, arrestati 3 uomini

In due si sono arrampicati utilizzando idel gas che correvano lungo la parete esterna di un condominio nel quartiere Sandi, per poi svaligiare unal quinto piano, mentre il terzo complice e’ rimasto lungo la via a fare da palo.Per questo due 20enni e un 50enne sonodagli agenti del commissariato Appio della polizia di Stato. In particolare, i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, avevano notato i tre aggirarsi con sospetto tra le vie del quartiere. A orientare le mire furtive dei tre, secondo quanto ricostruito dagli agenti durante i pedinamenti, erano le impalcature installate presso edifici condominiali in ristrutturazione, che, anche per la tecnica che avrebbero utilizzato di li’ a poco, rappresentavano uno strumento facilitatore per l’accesso agli obiettivi individuati.