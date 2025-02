Serieanews.com - Roma, sei da Champions League: la statistica parla chiaro e c’è anche un rammarico

in: c’è unachee spiega perché i giallorossi sono da quarto posto, sei da: lae c’èun– SerieAnewsLanell’ultimo turno ha battuto il Venezia ed ha centrato la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Ben 10 i punti nell’ultimo mese, con il pari contro il Napoli capolista di Antonio Conte che vale come un successo sia per la caratura dell’avversario che per la modalità con cui è arrivato l’1-1, in pieno recupero.Insomma, la cura Ranieri funziona eccome perché lasta rapidamente scalando tutta la classifica della Serie A e vede decisamente la qualificazione alle coppe europee. Una sorta di miracolo sportivo qualora dovesse arrivare, considerati i risultati disastrosi dei primi mesi.