Sololaroma.it - Roma, N’Dicka iron man: sempre in campo con Ranieri

La vittoria con il Venezia per 1-0 ha ridato serenità alla. I giallorossi si sono rialzati dopo l’eliminazione in Coppa Italia ed hanno dato prova di avere carattere, in questo inizio di 2025. Il focus si sposta ora sull’Europa League, un impegno da onorare fino all’ultimo secondo. L’obiettivo è chiaro: superare lo scoglio playoff, per strappare il pass per gli ottavi di finale. I capitolini avranno un giorno di riposo oggi 10 febbraio ed inizieranno a preparare domani la gara con il Porto, in programma giovedì 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha esperienza internazionale.Claudiosa che battere i portoghesi sarà un’impresa ardua e servirà la miglior prova di ogni elemento dello scacchiere titolare. Il coach di Testaccio si affiderà ad una difesa ritrovata, con uno sguardo al vero leader del pacchetto arretrato.