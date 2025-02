Roma la Polizia regala un sorriso ai bambini della Casa di Cristian

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 febbraio 2025 – Una missione speciale per ladi Stato. L’obiettivo:re un giorno di festa, di sorrisi e tanto affetto, aiospitati presso la struttura di accoglienza “di” in zona tuscolano.Gli agenti del Commissariato Appio Nuovo, insieme ai poliziottisquadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fatto visita agli ospiti ed ai volontaristruttura presentandosi con una dolce sorpresa.Per i più piccoli tanti dolcetti e peluches gentilmente offerti da Nestlè, mentre ai grandi è statoto il libro di Geronimo Stilton “sulle tracce dell’Hacker” fruttocollaborazione tra la fondazione Stilton, ladi stato e google – volto ad educare i ragazzi e ad evitare che possano divenire “vittime” dei rischi ai quali sono esposti tutti i giorni navigando in rete.