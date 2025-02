Tg24.sky.it - Roma, incendio in un appartamento a Labaro: morta una donna

Le fiamme sono divampate in unall'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di, nel quadrante nord di. Unadi 94 anni, che si trovava in casa, è deceduta. Altre due persone sono state soccorse dal 118 e una di queste è rimasta lievemente intossicata. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia. Sono state aperte le indagini per chiarire le cause del rogo.