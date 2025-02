Thesocialpost.it - Roma, incendio in un appartamento a Labaro: morta una donna

Leggi su Thesocialpost.it

Unè scoppiato all’ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova, di fronte alla stazione di, nella zona nord di. Unadi 94 anni, che si trovava nell’, ha perso la vita. Altre due persone sono state soccorse dal personale del 118, con una di loro che ha riportato una lieve intossicazione.Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, mentre la polizia ha avviato le indagini per accertare l’origine del rogo. Le cause dell’sono ancora da chiarire.L'articoloin ununaproviene da The Social Post.