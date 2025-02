Lapresse.it - Roma, incendio in appartamento: muore anziana. Indaga la polizia

Una donna di 94 anni è morta in undivampato nel suoin via Flaminia 1179 a. Il rogo è scoppiato intorno alle 12:45 al penultimo piano della palazzina, dove sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco con un’autoscala e un’autobotte.Sul posto le autoambulanze del 118, diverse del XV Gruppo Cassia dellaLocale die lachesulle cause. #, #in unal terzo piano di un palazzo in via Flaminia, zona Labaro: soccorsa dai #vigilidelfuoco una donna bloccata su un terrazzo, rinvenuto nell’abitazione il corpo privo di vita di un’. Intervento in fase risolutiva #10febbraio 14:00 pic.twitter.com/ZCV249L8cW— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 10, 2025