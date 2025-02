Roma furto con climbing | arrestati tre topi d’appartamento a San Giovanni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 febbraio 2025 – Sono due ventenni e un cinquantenne i tredi appartamento finiti in manette dopo l’intervento degli agenti del Commissariato Appio. Mentre il cinquantenne è rimasto lungo la via a fare da ‘palo’, gli altri due componenti, dimostrandosi provetti ‘climbers’, si sono arrampicati sfruttando i tubi del gas che corrono lungo la parete perimetrale dell’immobile condominiale, per poi forzare una porta finestra di un appartamento del quinto piano e farvi accesso.Dopo aver messo a segno il colpo, sottraendo orologi di valore ed altri effetti personali dei proprietari di casa, i due giovani ladri, per allontanarsi, preferendole alle più tradizionali scale condominiali, hanno di nuovo optato per le stesse tubature, calandosi fino alla strada, dove si sono poi ricongiunti con il cinquantenne.