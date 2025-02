Roma fiamme in un appartamento a Labaro | muore una 94enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 febbraio 2025 – Tragedia a, dove dalle ore 12:45, due squadre dei Vigili del fuoco, un’autoscala e un’autobotte, sono impegnate per un incendio in unal terzo e ultimo piano di una palazzina in Via Flaminia,1179, di fronte alla stazione di. Una signora anziana di 94 anni, che è deceduta all’interno dell’unità abitativa da dove presumibilmente è partito il rogo. Sul posto il Funzionario dei Vigili del fuoco, Polizia di Stato e 118 per quanto di loro competenza.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.