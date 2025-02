Sololaroma.it - Roma da Champions con Ranieri: imbattuta da 8 partite

La vittoria contro il Venezia, seppur arrivata di misura, ha portato laad allungare la propria striscia di imbattibilità che ormai va avanti da 8in Serie A, tornando, tra l’altro, anche a inanellare successi anche fuori casa. Sebbene la squadra non convinca sempre l’opinione pubblica, è impossibile non notare come la formazione capitolina sia cambiata rispetto all’inizio della stagione.L’arrivo di Claudioè stata una manna dal cielo per i giallorossi che invece con Juric avevano raggiunto uno dei punti più bassi della storia. Con il tecnico di Testaccio invece laha ritrovato coraggio e, dopo la batosta contro il Como, non ha più perso in Serie A, arrivando a quota 5 vittorie e 3 pareggi. Ladunque ha eguagliato ladello scorso anno, quella che con De Rossi ha centrato 6 vittorie e due pareggi.