Serieanews.com - Roma, che colpo in difesa per l’estate: è una vecchia conoscenza

Lapotrebbe aver trovato il nuovo difensore per la prossima stagione, e non deve neanche andare troppo lontano da casa, cheinper: è una(Foto: Ansa) – serieanews.comA volte il calciomercato assomiglia a unnzo pieno di colpi di scena. Ci sono giocatori che sembrano destinati a un futuro lontano dalla, relegati ai margini del progetto giallorosso. E invece, all’improvviso, tornano sotto i riflettori.Uno di questi sta vivendo un’annata straordinaria in Spagna, imponendosi come pilastro difensivo della sua squadra. A luglio tornerà alla base, e la scelta della società capitolina di cederlo in prestito secco all’Espanyol, senza opzioni di riscatto, si sta rivelando un’operazione da applausi. Ora i giallorossi hanno il coltello dalla parte del manico: possono decidere se reintegrarlo o monetizzare dalla sua cessione.