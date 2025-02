Sololaroma.it - Roma, altri 90? in panchina per Pellegrini: c’è l’Inter nel futuro?

Nella vittoria dellain trasferta contro il Venezia, la seconda consecutiva lontana dallo stadio Olimpico, non ha trovato spazio Lorenzo, rimasto 90 minuti in. Il gol siglato nel derby ad inizio gennaio sembrava essere un punto di svolta per il capitano giallorosso, che però è tornato di nuovo incontro Napoli, Milan e Venezia, entrando solo contro i rossoneri senza incidere.In conferenza stampa, Ranieri ha spento subito le polemiche: “Scelte tecniche, non c’è altro, valuto di partita in partita cosa è meglio“. A fare rumore, però, sono state le parole del ds Ghisolfi al Corriere della Sera: “andrà via a giugno? L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già: Koné, Dybala, Mancini, Ndicka, Svilar, Paredes“.