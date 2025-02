Lanazione.it - Rock At The Opera, a Firenze lo spettacolo dedicato ai mostri sacri del rock

, 10 febbraio 2025 - Rolling Stones e Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC.delche hanno entusiasmato generazioni e generazioni, sfornando musiche destinate all’immortalità. Pietre miliari che rivivono in chiave sinfonica nelloAt The”, in scena venerdì 14 e sabato 15 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di. In “At The” la potenza delle canzoni originali si combina con il suono maestoso di una compagine orchestrale. L’imponente visual show è affidato a Joseph Lefevre, artista celebrato a livello mondiale per la realizzazione di effetti speciali in molti kolossal cinematografici. La direzione musicale porta la firma di Giuseppe Guerrera..Sul palco oltre trenta musicisti, tra cui nomi noti delle scene internazionali come Michele Luppi, cantante, chitarrista e tastierista già al fianco dei Whitesnake.