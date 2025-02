Dayitalianews.com - Roccaraso: respinti 3 bus di turisti, la procura indaga sulle vacanze low cost

Tre autobus sono stati fermati al punto di controllo a Castel di Sangro, poco prima di, perché privi di prenotazione. Questo provvedimento rientra nelle nuove restrizioni imposte dal comune abruzzese per limitare l’afflusso massiccio di visitatori della domenica. L’iniziativa nasce dopo il caos di due settimane fa, quando una promozione da 30 euro per una gita sulla neve, diffusa dagli influencer, ha portato all’arrivo incontrollato di 250 pullman nella nota località sciistica, frequentata soprattutto dacampani. Per oggi, il numero di autobus attesi non dovrebbe superare i 50.Anche Ovindoli, un’altra rinomata meta sciistica in Abruzzo, ha adottato misure di contenimento, limitando a 35 il numero massimo di autobus consentiti.Nel frattempo, ladi Napoli ha acceso i riflettoribrevi fughe vacanziere, incaricando la Guardia di Finanza di svolgere accertamenti.