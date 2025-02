Amica.it - Rkomi a Sanremo 2005: “La mia canzone è nata guardando il volo di una libellula”

(askanews) –, tra gli artisti più amati e premiati della sua generazione, parteciperà al 75esimo Festival di: sarà nuovamente in gara con il brano Il ritmo delle cose nella categoria Big, dove aveva già avuto modo di cimentarsi nel 2022 con Insuperabile. «Allora, il brano parla di ritmo, di cose, è libera l’interpretazione nel senso che ognuno di noi ha il proprio ritmo, la propria cammi, il proprio modo di mangiare, quindi starà un po’ a voi vederci quello che volete vederci. È, mi ricordo, a Lugano, in un weekend semplice vidi una libellula passare una sera passata davanti a un orologio, da lì ho fatto un po’ di considerazioni con dei miei amici sul tempo, questo per fare un po’ il filosofo e poi da lì un sacco appunto di pensieri anche stupidi, specialmente stupidi inizialmente».