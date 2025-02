Iodonna.it - Rivela che «rinuncerebbe a tutto per un altro anno con lui»...

Francesca Pascale è stata una delle protagoniste della puntata de Le Iene andata in onda il 9 febbraio. Intervistata da Nina Palmieri, ha raccontatodi sé: dal coming out alla relazione con Silvio Berlusconi. Funerali Berlusconi, Francesca Pascale resta in silenzio: «Non c'è nulla da dire» Francesca Pascale a Le Iene: il coming out, BerlusconiFrancesca Pascale aveva solo 19 anni quando ha iniziato la relazione con Silvio Berlusconi.