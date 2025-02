Ilfattoquotidiano.it - Ritrovati morti gli escursionisti dispersi sulla Grignetta: chi erano Paolo Bellazzi e Cristian Mauri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono statisenza vita i corpi di, i due alpinistida sabato, la montagna alle porte di Lecco. Al terzo giorno di ricerche, il Soccorso alpino li ha individuati a metà del canalone Caimi, dove nelle ultime ore siconcentrate le operazioni per il rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari., entrambi 49enni, conoscevano bene la zona: quella di sabato non era la loro prima escursionee vengono descritti come dueesperti, sempre bene equipaggiati. A sorprenderli è stato il maltempo, che sabato è peggiorato nel giro di mezzora portandomontagna vento e neve. Una vicenda, quella dei due alpinisti trovatioggi nel Lecchese, che ricorda quella di altri due alpinisti, Luca Perazzini eGualdi, anche loro esperti e prudenti, traditi dal cambiamento del meteo in poco tempo sul Gran Sasso, a fine dicembre.