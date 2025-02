Ilrestodelcarlino.it - Ritorno alla vittoria, anche in 10: Sora ko

0 : Munari, Morganti, Fossi, Gambini, Imbriola, Vecchio, Caprari (10’ st Costanzi), Baldini, Braconi (21’ st Madonna), Cotugno (15’ st Miotto), Nanapere (43’ st Ausili). Panchina: Osama, Garbattini, Carano, Romagnoli, Prebibaj. All. Giuliodori.: Simoncelli, Ippoliti, De Luca (34’ st Orsi), Salviato, Gemini, Fili, Rao (21’ st Seck), Marchetti C. (18’ pt Bouabre), Gomez, Di Prisco (6’ st P+agni), Fagotti (13’ st Pacchioni). Panchina: Boscolo, Orsi, Tortora, Ferrara, Mellini. All. Schettino Arbitro: Moro di Novi Ligure Reti: 5’ pt Baldini, 20’ pt Nanapere Note: espulsi 9’ st Morganti per doppia ammonizione, 42’ st Osama dpanchina. Ammoniti Imbriola, Braconi, Miotto, Ippoliti, Gemini, Gomez. Due gol nel primo tempo eper il Castelfidardo.