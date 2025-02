Gossipnews.tv - Rita De Crescenzo Va a Sanremo: Ecco Quanto Guadagna!

La tiktokerDearriva atra eventi esclusivi e compensi da capogiro. Scoprie il dettaglio sulle fatture.di che cifre si parla!Deè pronta a far parlare di sé anche a. La celebre tiktoker napoletana, già nota per l’ormai famosa “invasione di Roccaraso”, ha annunciato la sua presenza nella città ligure durante il Festival. Nel frattempo, emergono dettagli interessanti sui suoi guadagni per una singola apparizione. Un giornalista ha finto di volerla ingaggiare per un evento e il manager della creator ha rivelato il compenso richiesto per un’esibizione.A fornire informazioni sul cachet della tiktoker è stato Pietro Pelagalli, l’uomo che gestisce i suoi impegni lavorativi. A contattarlo è stato il quotidiano Il Centro, che ha cercato di scoprirecosta avereDecome ospite.