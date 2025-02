Quotidiano.net - Risiko del credito, la settimana dei cda. Ma c’è fermento anche sulle telecomunicazioni

Leggi su Quotidiano.net

Si aprono tre mesi fitti di impegni per chi gioca albancario e non solo, visto che sembra si stia per aprire un nuovo tavolo: quello delle Tlc. Unicredit impegnata su due fronti, Commerzbank e Banco Bpm, accavallandosi con l’Opa di quest’ultima per Anima; Mps che vuole Mediobanca (in foto l’ad Alberto Nagel); Bper che chiede a Popolare di Sondrio di unirsi. E c’èin casa Tim: Vivendi ha derubricato a partecipazione finanziaria la sua quota e i fondi, come Cvc, che vorrebbero entrare; mentre tra gli operatori c’è Iliad che cerca di accasarsi e, dopo essere stata respinta da Vodafone, guarda a Tim Consumer. Intanto si è aperta la stagione delle trimestrali, che riprende oggi con i cda di Mediobanca, Unicredit, Ifis e Illimity sui conti. Domani Banco Bpm riunisce il cda sui conti e l’aggiornamento del piano e Pop Sondrio avvia formalmente l’analisi dell’Ops di Bper.