Quotidiano.net - Riqualificare vecchi edifici. Rekeep: "Serve intesa tra pubblico e privato"

L’EFFICIENTAMENTO energetico degliè una strada imprescindibile per rendere le nostre città realmente sostenibili, soprattutto considerando la situazione del patrimonio immobiliare italiano: oltre il 50% deglirisale a prima degli anni Settanta e risulta, quindi, particolarmente energivoro. Questo è vero soprattutto per gli immobili pubblici, che spesso sono molto datati. Ridurre i consumi è possibile puntando su una maggiore efficienza energetica, ovvero riqualificando gliaffinché funzionino con un minore dispendio di energia e utilizzando fonti rinnovabili," dice Claudio Levorat, presidente diè al fianco del nostro giornale, così come gli altri partner dell’iniziativa, in programma a Ravenna, martedì 11 febbraio. "Le soluzioni tecnologiche applicabili – prosegue Claudio Levorato – sono le stesse utilizzabili per l’edilizia privata ma su scala molto più ampia: ad esempio una migliore coibentazione tramite cappotti termici e nuovi infissi, o nuovi sistemi di generazione dell’energia basati su cogenerazione e impianti fotovoltaici.