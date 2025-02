Quotidiano.net - "Ripristiniamo la Barcaccia sul Tevere per regalarvi un’emozione"

FECERO PARLARE di loro già cinque anni fa quando decisero, in piena pandemia, di creare una terrazza sul grande albero, un noceto (nella foto in basso a sinistra), della loro Azienda agricola, Poggio Brico, tra Monte Castello e Todi. Uno spazio assolutamente inusuale dove gli ospiti, nella campagna di Cecanibbi, su una collina circondata dal bosco e dal Parco fluviale del, di fronte allo skyline della città, possono degustare i prodotti trasformati del loro orto, dalle confetture alle salse e agli infusi alcolici come il nocino, un liquore digestivo alle noci, o, attraverso la produzione di farro monococco, farina, fettuccine, casarecce e farro decorticato e, mediante quella di canapa, la birra JU’ e il miele. Oggi i due imprenditori Valerio Andrei e Silvia Mocci (nella foto a destra) hanno avuto un’idea: ripristinare la, la zattera che fino alla metà del secolo scorso permetteva l’attraversamento del fiumeai piedi di Todi.