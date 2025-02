Bergamonews.it - Ripa da Pì chiusa e cantiere all’Iperal di Casnigo, mattinata da incubo per i pendolari

Leggi su Bergamonews.it

Val Gandino. Altradasulle strade della Val Seriana. Nella mattina di lunedì 10 febbraio i disagi alla viabilità maggiori si sono verificati in Val Gandino per la contemporaneità dei cantieri sulla Provinciale 42 e sullada Pì.Rallentamenti a cascata in entrambe le direzioni sulla Statale 671, con code verso Clusone da Albino fino allo svincolo per Leffe e Gandino. “I lavori sulla Sp 42 sono stati effettuati in urgenza per guasto Enel nella zona Iperal per ripristinare ed assicurare la continuità del servizio elettrico pubblico, senza alcuna autorizzazione della Provincia“, precisano gli uffici di via Tasso in una nota diffusa in.In zona Iperal è stato temporaneamente installato un semaforo per permettere i lavori. “Non appena riscontrata la problematica – continua la nota -, ci siamo attivati immediatamente per contattare Enel e chiedere la regolazione del traffico tramite movieri, per limitare al massimo il disagio alla circolazione”.