"Rimedio al degrado nonostante l’assenza della Regione"

La situazione didel San Benedetto di Pesaro è storia, ma chi governa o è all’opposizione guarda sempre dall’altra parte. "Ci vuole veramente un gran coraggio e sfrontatezza da partedestra pesarese per accusare l’assessore Vimini e il Pd di aver lasciato in abbandono il Complesso del San Benedetto di Pesaro" spiega Anna Maria Mattioli (foto sotto), presidente Commissione cultura in Comune. "Laha provato negli anni ad alienare il bene ma l’elevato valore ha visto andar deserte tante aste riuscendo però nel tempo ad abbatterne il valore, senza danno erariale e renderlo più accessibile anche ad eventuali ripristini. L’occasione ghiotta giunse dall’Europa con il Pnrr alla quale la destra di governo si oppose, mentre l’amministratore comunale pesarese non si fece certo scappare l’opportunità, chiedendo di stringere l’accordo con l’assessore regionale Aguzzi per suddividere il comparto in varie destinazioni urbanistiche.