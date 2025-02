Zonawrestling.net - Rikishi difende Jey Uso: “Ha sempre avuto le doti per stare nel main event”

Leggi su Zonawrestling.net

Jey Uso ha intrapreso la Road To WrestleMania dalla porta principale: l’uomo del momento, infatti, ha trionfato a sorpresa alla Royal Rumble e si è portato a casa la possibilità di scegliere uno dei due campioni assoluti da affrontare al GranDaddy of Them All. Nonostante la grandissima popolarità di cui gode il wrestler attualmente, in molti hanno storto il naso dopo la sua vittoria del Royal Rumble Match, giudicando il wrestler non all’altezza per un traguardo simile: a prendere le difese di Jey, però, ci ha pensato suo padre.Parlando al podcast Off The Top,ha difeso a spada tratta il figlio, sostenenedo cheJey Uso ha17 lunghi anni per dimostrare a tutti le sue capacità ed è riuscito a sfruttare al meglio la fiducia che la WWE ha riposto in lui:“Per quanto riguarda le abilità sul ring, ha dimostrato di averle.