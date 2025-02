Ilnapolista.it - Rigore netto negato al Torino, l’arbitro Feliciani sarà fermato per un turno (La Stampa)

È stata una giornata nera, nerissima per gli arbitri di mezza Europa. L’Italia è forse apripista in questo senso perché gli errori iniziano nell’anticipò del venerdì e continua per il weekend sperando che questa sera tra Inter e Fiorentina vada tutto liscio. Ad alzare più di tutti la voce è ildi Vanoli, defraudato di unenorme come una villa sul litorale. Ne scrive anche laannunciando che, arbitro di-Genoa,per un.Leggi anche: L’assurda espulsione di Tomori. Il calcio ha scelto di essere stupido e la stupidità è un pericoloIldefraudato di unScrive la:La rabbia dei granata fatica a sbollire dopo una notte insonne, ma almeno l’errore di Ermannonon resterà impunito. I vertici arbitrali, dopo aver rivisto le immagini di Toro-Genoa con quel finale convulso in cui è statounper il fallo di Sabelli su Sanabria, fermeranno il 33enne direttore di gara abruzzese.