Rifugiarsi in un eremo o in teatro

Mentre milioni di italiani si preparano a vivere la loro annuale immersione nel mondo del Festival di Sanremo, esiste una tribù silenziosa di resistenti che cerca alternative alla kermesse, e non per snobismo ma per una legittima ricerca di spazi diversi, in una settimana in cui le melodie dell’Ariston sembrano conquistare ogni angolo del paese. Festival di Sanremo, brani flop diventati famosi X Festival di Sanremo: e a chi non piace?Per chi cerca, dunque, un’alternativa, una possibilità di evasione, un rifugio lontano dal clamore e dalle note musicali onnipresenti, l’Ansa fornisce una serie di consigli interessanti, una sorta di guida che potrebbe essere utile per dimenticarsi di un evento che, volenti o nolenti, permea ogni aspetto della vita quotidiana, dalle conversazioni in ufficio ai giochi di società.