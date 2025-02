Ricoverata in ospedale Luciana Littizzetto l’annuncio choc di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Leggi su Caffeinamagazine.it

, celebre comica e conduttrice televisiva italiana, è stata recentementeinè stato dato durante la puntata del 9 febbraio 2025 di Cheche fa, programma condotto da, dove laè una presenza fissa. In collegamento telefonico conha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, dichiarando: “Stavolta non sono caduta, però sono in. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta“.>> “Ma che avevi in mente?”. Affari Tuoi, il gestodi Chiara. Interviene anche StefanoLa pancreatite è un’infiammazione del pancreas che può manifestarsi in forma acuta o cronica. I sintomi più comuni includono dolore addominale intenso, nausea, vomito e febbre.